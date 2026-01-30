Date in Amsterdam eindigt in diefstal en afpersing, verdachte aangehouden

Een date in Amsterdam is geëindigd in diefstal en afpersing. De politie heeft op een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man zit vast.

Het slachtoffer had via een datingapp afgesproken met de verdachte. Tijdens de ontmoeting ontstond onenigheid toen het slachtoffer aangaf het rustig aan te willen doen. De man werd boos en zei dat hij geld wilde voor een taxirit. Vervolgens nam hij enkele waardevolle spullen van het slachtoffer mee.

Tablet meegenomen

Het slachtoffer wist de verdachte ervan te overtuigen de spullen weer neer te leggen en samen geld te gaan pinnen. Daarbij liet hij de verdachte eerst de woning verlaten en sloot daarna de deur. Later ontdekte het slachtoffer dat de man alsnog een tablet had meegenomen. Via de datingapp nam de verdachte opnieuw contact op en eiste geld in ruil voor het teruggeven van de tablet. Het slachtoffer schakelde daarop de politie in.

Agenten hielden via de app contact met de verdachte en maakten een afspraak voor de overdracht. In overleg werd contant geld gepind en werd daarvan een foto gestuurd. Op het afgesproken moment hield een agent in burger de verdachte aan. De man werd overgebracht naar het politiebureau en zit voorlopig vast.