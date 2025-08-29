Terug

Jongen (15) ernstig gewond bij schietincident in Amsterdam-Zuidoost

Crime

Vandaag, 13:36

Een 15-jarige jongen is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een schietincident in een speeltuin aan de Tulastraat in Amsterdam-Zuidoost. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 21.30 uur werd door omstanders een ruzie tussen enkele jongeren gehoord, gevolgd door een knal. Politieagenten troffen de jongen kort daarna in de speeltuin aan. Het is nog onduidelijk of het schietincident verband houdt met de eerder gehoorde ruzie.

De politie roept getuigen op zich te melden om meer duidelijkheid over de situatie te krijgen.

ANP

