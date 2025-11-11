Man loopt met meerdere zwaarden over Rokin in Amsterdam

Op het Rokin in hartje Amsterdam is dinsdagmiddag een man aangehouden die met meerdere zwaarden rondliep. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Ondanks de opvallende situatie was er volgens hem geen sprake van direct gevaar of dreiging. Niemand raakte gewond.

Wat de man precies bij zich had, is nog niet bevestigd, maar op X meldt een ooggetuige dat het ging om twee samoeraizwaarden. Het bezit en vervoer van dergelijke wapens is op zichzelf niet verboden, maar ze zichtbaar bij je dragen op straat is dat wel.

Daarom is de man aangehouden voor overtreding van de Wet wapens en munitie, aldus de politie.