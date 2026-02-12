Algerijn opgepakt in Amsterdam, verdacht van poging tot moord in Frankrijk

In Amsterdam is donderdagochtend een Algerijnse man aangehouden na een volgactie van FAST en DSI. Dat staat in een bericht op X. De man wordt in Frankrijk gezocht voor een poging moord of doodslag.

Volgens het bericht kan de verdachte in Frankrijk een levenslange gevangenisstraf krijgen voor de feiten waarvan hij wordt verdacht. Het gaat om een poging moord of doodslag. Over de zaak zelf zijn geen verdere details bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waar in Amsterdam de man precies is opgepakt.

De man zal worden overgeleverd aan Frankrijk. Dat betekent dat hij wordt overgedragen aan de Franse autoriteiten. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.