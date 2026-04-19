Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee gewonden bij steekpartij in Amstelveen, een slachtoffer aangehouden

Crime

Vandaag, 18:42 - Update: 4 minuten geleden

Link gekopieerd

Op klaarlichte dag zijn twee mensen, waarvan een verdachte, zondag neergestoken op straat in Amstelveen. Het gebeurde op een bedrijventerrein, niet ver van Aalsmeer en Uithoorn aan de Veilmeesterweg. Een van de twee gewonden moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam die zwaar gewond is geraakt. Toen hij naar het ziekenhuis is overgebracht, was hij niet aanspreekbaar volgens de politie. De twee gewonde, een 33-jarige Amsterdammer, meldde zich later zelf bij de politie. Deze persoon is uiteindelijk aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.

Wat er precies is voorgevallen, is niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.