Twee gewonden bij steekpartij in Amstelveen, een slachtoffer aangehouden

Op klaarlichte dag zijn twee mensen, waarvan een verdachte, zondag neergestoken op straat in Amstelveen. Het gebeurde op een bedrijventerrein, niet ver van Aalsmeer en Uithoorn aan de Veilmeesterweg. Een van de twee gewonden moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam die zwaar gewond is geraakt. Toen hij naar het ziekenhuis is overgebracht, was hij niet aanspreekbaar volgens de politie. De twee gewonde, een 33-jarige Amsterdammer, meldde zich later zelf bij de politie. Deze persoon is uiteindelijk aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.

Wat er precies is voorgevallen, is niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.