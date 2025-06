15.000 euro voor gouden tip over doodschieten Freek Postma (18)

Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Alkmaar in 2023. Daarbij kwam de 18-jarige Freek Postma uit het Friese Herbaijum om het leven.

Op 22 november 2023 vond de politie het overleden slachtoffer in een tuin aan de Baansingel in Alkmaar. Hij was door kogelschoten om het leven gekomen, zo bleek uit politieonderzoek. Diezelfde dag werd een 58-jarige man uit Alkmaar aangehouden, maar hij werd kort daarna weer vrijgelaten. Hij bleek geen directe betrokkenheid te hebben bij het incident.

De beloning van het OM is voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte die het slachtoffer om het leven heeft gebracht. Dinsdagavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

ANP