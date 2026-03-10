Twee gewonden bij vechtpartij in Alkmaar, mogelijk ook gestoken

Bij een vechtpartij aan de Cornelis Pronklaan in Alkmaar zijn dinsdagochtend twee mannen gewond geraakt. Mogelijk door een steekpartij. Beide mannen raakten gewond.

De hulpdiensten werden dinsdagochtend gealarmeerd na een melding van een steekpartij. Eenmaal ter plaatse bleek dat er sprake was van een vechtpartij tussen twee personen, waarbij mogelijk is gestoken. Beide mannen raakten gewond en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Een deel van een appartementencomplex is afgesloten voor onderzoek. Ook gebruikt de politie drones om een aantal garageboxen te onderzoeken.