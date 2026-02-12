Waarschuwingsschoten gelost bij achtervolging Tilburg

De politie heeft woensdag op donderdagnacht waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging met een autobestuurder. De agenten wilden het voertuig van de man controleren, toen hij snel wegreed. Om de situatie niet uit de hand te laten lopen, heeft de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost waarvan ook schoten gericht op de banden van de auto.

Vlak voor de schoten werden gelost, had de bestuurder zijn auto na de vlucht weer geparkeerd. De man weigerde alsnog mee te werken aan een controle en ramde opzettelijke de politieauto. Uiteindelijk reed de man zelf met piepende banden recht op de agenten af. Hier is niemand bij gewond geraakt.

De man wist uiteindelijk te ontkomen. De politie doet onderzoek naar het incident en is nog op zoek naar de man.