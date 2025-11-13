Terug

Politie zoekt man die tienermeisjes mishandelde en aanrandde in Brabantse Zeilberg

Crime

Vandaag, 14:46

De politie is op zoek naar een man die twee tienermeisjes mishandelde op 4 augustus in Zeilberg, gemeente Deurne. De man randde een van de meisjes ook aan. Hij heeft een week om zich te melden, anders publiceert de politie beeld waarop zijn gezicht herkenbaar is en zijn stem te horen is. Dit laat de politie weten op haar website.

Die bewuste 4 augustus sprak de man de twee tieners aan in een café aan de Blasiusweg in Zeilberg. Hij stelde zich voor als Jan uit Asten-Heusden. Het is onduidelijk of dit zijn echte naam is. De man was handtastelijk naar een van de meisjes toe, waarop ze zei dat ze daar niet van gediend was. Vervolgens liep ze weg, maar daarmee was het niet klaar.

Slaan en trappen

Om 03.00 uur valt de man de meisjes weer lastig. Ditmaal buiten. Een van de meisjes wordt vervolgens door verdachte aangerand. Op de hoek van de Zeilbergsestraat komen ze ter val. De twee vriendinnen verzetten zich door de man te slaan en te trappen. Dat alarmeert omstanders en vervolgens slaat de man op de vlucht, op een fiets.

Zo'n vijf tot tien minuten later fietst 'Jan' weer terug en spreekt hij de twee tieners weer aan. Die verzoeken hem om te vertrekken. Ondertussen belt een getuige met de politie en maakt een ander een video van de verdachte waarop zijn stem ook te horen is. Dan vlucht de man weer weg.

Signalement

De man heeft donker haar en een lichte huidskleur. Hij is naar eigen zeggen 26 jaar en hij droeg die bewuste nacht een bruine of beige broek en een lichtgekleurd shirt met vermoedelijk een apenkop ter hoogte van de linkerkant van zijn borst.

Weet jij wie de verdachte is, neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

