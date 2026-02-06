Dieven slaan toe bij kweker Leroy, 2500 rode beukjes weg: 'Echt balen'

Wie heeft er 2500 rode beuken gejat van het terrein van kweker Leroy Daems uit het Brabantse Wernhout? En waar breng je ze vervolgens dan naartoe? Dat weet de kweker zelf ook niet, maar wel dat hij er flink van baalt. Want naast dat hij hierdoor een paar duizend euro lichter is, zijn ook nog eens zijn klanten gedupeerd die de boompjes zouden afnemen om verder op te gaan kweken.

Uithuilen en opnieuw beginnen? Het lijkt er wel op. Er zijn namelijk weinig aanknopingspunten voor de nu berooide kweker. Er hangt een camera bij het terrein en daarop is wel wát te zien, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Zijn bedrijf ligt ook nog eens aan een afgelegen weg waar weinig verkeer komt, de boompjes - net gesorteerd op lengte - in een open opslag op het terrein. Er zijn dus veel vragen en weinig antwoorden.

"Het is echt balen", zegt Leroy. "Hier zijn we gewoon vier jaar mee bezig geweest, we hebben zaad moeten kopen, in moeten zaaien en ga zo maar door." Zijn schatting is dat hij hier 3500 euro armer door is, het bedrag waar hij de bomen voor door had kunnen verkopen. "En onze klanten balen er ook van. Boompjes hadden naar kwekers gegaan die verder zouden gaan met de opkweek."

Broodroof

David Bömer van branchevereniging Treeport Zundert snapt de frustratie van Leroy maar al te goed. "Als we zo'n diefstal moeten vertalen naar gewone mensentaal dan is dit echt een forse schade. Ik wil het ook wel ordinaire broodroof noemen." Hij kent soortgelijke verhalen van andere kwekers helaas maar al te goed. Maar wie dit dan op zijn geweten heeft, is ook voor hem dé vraag.

Maar: "De kwekerswereld is wel heel transparant. Dus als deze hoeveelheid boompjes ergens opduiken dan zullen er toch wel wat belletjes gaan rinkelen. Maar als de dieven het bijvoorbeeld in kleine hoeveelheden opdelen, ergens ver weg planten of bijvoorbeeld in een project verwerken, dan gaat het lastig worden. Zie het dan als een fles frisdrank die je uit de ene koelkast haalt en in de andere tussen dezelfde flessen zet, dat verschil zie je ook niet." De branchevereniging hoopt met alle (online) aandacht voor de zaak dat mensen ogen en oren openhouden en wellicht met tips kunnen komen.

Reactie ZLTO Femke van der Plas is de vertrouwenspersoon veilig buitengebied bij ZLTO. Verhalen zoals die van Leroy komen verneemt ze helaas met regelmaat, want maar liefst 61 procent van de boeren en kwekers in de regio hebben te maken met diefstal. Om deze roven tegen te gaan pleit de boeren- en tuindersorganisatie voor meer samenwerking met onder andere groene boa's. Van der Plas: "We zien dat er voorafgaand aan de roof vaak voorverkenning plaatsvindt. Meestal weten de dieven precies waar ze moeten zijn. Soms doen ze dat zelfs met drones. Wij roepen mensen op om, als ze dat zien gebeuren, daarvan melding te maken bij de politie."

Ook de politie is bekend met de roof en heeft een onderzoek ingesteld. Een woordvoerder laat weten dat "er helaas nog geen concrete aanknopingspunten" zijn, maar: "Mochten mensen iets hebben gezien of over informatie beschikken die kan helpen, dan kunnen zij contact opnemen met de politie via 0900-8844."