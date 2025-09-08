Steekpartij Waalwijk: politie vindt twee gewonden op straat

Bij een steekincident op de Pastoor Kuyperstraat in Waalwijk zijn twee personen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar zij gewond zijn.

De politie rukte rond 23.40 uur uit nadat zij een melding had gekregen over de steekpartij. Daar troffen agenten op straat de twee gewonden aan.

De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd.

ANP