Man (55) opgepakt voor stelen van drie schapen in Waalwijk

De politie heeft maandag een 55-jarige man uit de gemeente Oirschot aangehouden voor het stelen van drie lammeren uit een weiland aan de Meidoornweg in Waalwijk. De jonge schapen werden aangetroffen in goede gezondheid en gaan terug naar hun rechtmatige eigenaar. Dat meldt de politie op Facebook.

De diefstal gebeurde in de nacht van 2 op 3 augustus. Voor de getroffen eigenaar was dit de tweede keer in korte tijd: in juni verdwenen er ook al zes lammeren uit hetzelfde weiland.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt de zaak verder. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord rond de Meidoornweg, worden gevraagd zich te melden via 0900-8844.