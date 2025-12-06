Minderjarige beroofd van telefoon: agressieve verdachte verzet zich bij aanhouding

Een minderjarige jongen is vrijdagavond in Waalwijk op gewelddadige wijze beroofd van zijn telefoon. Dat gebeurde rond 19.30 uur op de Van Haestrechtstraat. Het slachtoffer zat daar op een bankje met een vriend, toen er plotseling een man op een fatbike kwam aanrijden. De bestuurder begon een praatje, maar griste ineens de telefoon uit de hand van de jongen. Toen het slachtoffer weigerde de toegangscode af te geven, kreeg hij een klap in zijn gezicht. Dat meldt de politie zaterdag.

De jongen vluchtte naar een nabijgelegen woning om hulp te vragen, waarna de politie werd gebeld. Zijn vriend probeerde de dader nog achterna te gaan, maar die wist op zijn fatbike te verdwijnen in de wijk.

Dankzij de locatiegegevens van de gestolen telefoon hadden agenten al snel een idee waar de dader kon zitten. In de Kastanjestraat zagen ze twee mannen bij een fatbike staan. Eén van hen leek precies op het signalement dat de jongens hadden doorgegeven.

Welke straffen zijn er precies in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Stroomstootwapen en peperspray gebruikt bij aanhouding

Bij het zien van de politie begon de man direct te schelden en kwam hij dreigend op de agenten af. Een agent pakte het stroomstootwapen, waarop de 34-jarige verdachte zonder bekende woon- of verblijfplaats eerst leek te kalmeren. Toch sloeg de sfeer daarna opnieuw om.

De verdachte verzette zich hevig, waardoor de agenten pepperspray moesten inzetten om hem in de boeien te krijgen. Onder luid gescheld werd hij meegenomen naar het politiebureau. De gestolen telefoon is inmiddels terug bij de minderjarige eigenaar.

Na controle bleek bovendien dat de man nog een openstaande gevangenisstraf had.