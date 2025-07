Jonge overvaller met mes slaat toe bij pinautomaat in Waalre

De politie in Waalre (Noord-Brabant) is naarstig op zoek naar een man die begin juni een persoon heeft overvallen bij een pinautomaat. De hulpdienst roept hem op zich te melden. Doet hij dat niet, dan worden de beelden van de verdachte vrijgegeven, zo meldt de politie.

Op zondagavond 9 juni werd een man beroofd bij een geldautomaat aan de Willibrorduslaan in Waalre. Terwijl hij stond te pinnen, werd hij van achteren benaderd door een jong ogende dader met een groot mes. Onder dreiging van het wapen eiste de overvaller dat het slachtoffer bleef staan, maar die wist een stukje weg te rennen. De dader griste vervolgens 100 euro en het bankpasje uit de automaat en ging ervandoor in de richting van de Blokvenlaan.

Volgens de politie is het mogelijk dat de dader gebruikmaakte van een brommer of motor. Hoewel hij lopend aankwam, droeg hij opvallend genoeg wel een helm. De jas die hij droeg – een donkergrijze, gewatteerde capuchonjas van het merk Ellesse – werd later in de buurt teruggevonden. De politie heeft die jas veiliggesteld voor onderzoek.

Duidelijk op beeld

Op camerabeelden is de dader goed te zien. Daarom doet de politie nu een laatste oproep aan de jongeman: meld jezelf binnen een week. De officier van justitie houdt er rekening mee dat het om een minderjarige gaat en wil hem een laatste kans geven. Gebeurt dat niet, dan worden de beelden zonder gezichtsblur openbaar gemaakt.

Behalve de jas droeg de verdachte ook een zwarte jethelm van het merk Vito, met een neerklapbaar vizier. Mogelijk heeft iemand in de omgeving hem gezien of herkent iemand zijn uiterlijk. Hij heeft vermoedelijk rood of rossig haar en een klein sikje.

De politie hoopt dat mensen zich melden die iets hebben gezien, of die denken te weten wie deze jongen is. Tips zijn welkom via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.