Politie vindt ruim 110.000 euro in boodschappentas tijdens controle

Tijdens een verkeerscontrole in de omgeving van het Brabantse Vught heeft de politie een boodschappentas met daarin ruim 110.000 euro gevonden. Een 36-jarige man uit Zaandam is aangehouden op verdenking van witwassen.

Het busje van de verdachte werd er tijdens een controle uitgepikt. Hoewel hij in een gehuurd busje reed, kon hij daar geen huurovereenkomst van laten zien. Het voertuig werd onderzocht en onder de bijrijdersstoel vonden agenten een plastic tasje met daarin ruim een ton aan contant geld. Dat is in beslag genomen.

De man is weer op vrije voeten, maar blijft verdacht van witwassen. Hij zal moeten aantonen waar het contante geld vandaan komt. "Lukt dat niet, dan krijgt hij het geld niet terug", aldus de politie.