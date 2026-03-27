Vrouw ontdaan gevonden in centrum Waalre na mysterieus geweldsincident

De politie is een groot onderzoek gestart naar een ernstig geweldsincident in een buitengebied tussen Veldhoven en Waalre (Noord-Brabant). Een jonge vrouw is daar dinsdagavond slachtoffer van geworden, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook is niet helder waar het incident zich heeft afgespeeld. De politie zoekt daarom naar informatie en camerabeelden.

De vrouw verliet rond 20.30 uur haar woning in Veldhoven om een rondje te gaan lopen. Drie uur later werd ze hevig ontdaan aangetroffen in het centrum van Waalre, zo'n 5 kilometer verderop. De vrouw meldde dat ze slachtoffer was geworden van een geweldsincident. De politie kon vrijdagochtend nog niet vertellen hoe het met haar gaat.

Ongeveer 25 rechercheurs onderzoeken wat er is gebeurd.