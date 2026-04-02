Explosief naar binnen gegooid bij bedrijf in Veldhoven

Bij een bedrijf aan de Provincialeweg in Veldhoven is donderdagochtend een explosief naar binnen gegooid, meldt de politie aan Hart van Nederland. Door de explosie ontstond brand en sprongen ramen uit het pand.

Rond 05.00 uur kreeg de brandweer een melding van een industriebrand. De brandweer kwam ter plaatse en heeft het vuur geblust. Op beelden van een correspondent is te zien dat het pand flink beschadigd is geraakt.

Zwarte letters

Na het blussen werd in het pand een steen gevonden. Mogelijk is daarmee een raam kapotgemaakt, waarna het explosief naar binnen is gegooid. Door de kracht van de explosie kwamen ramen tot ongeveer tien meter van het gebouw terecht.

Voor het pand zijn zwarte letters op de grond gespoten. De tekst is niet leesbaar. Het is niet duidelijk of dit iets met de explosie te maken heeft.

Een woordvoerder van Politie Oost-Brabant laat weten dat ze bezig zijn met het verzamelen van informatie.