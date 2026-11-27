Een flinke score voor de Brabantse politie, want die heeft in Veghel donderdag een grote sigarettenvondst gedaan. Het gaat om honderdduizenden peuken, allemaal illegaal. Ook zijn er zestien verdachten opgepakt en zeven voertuigen in beslag genomen.

De vondst werd gedaan in de omgeving van de wijk De Bunders in de Brabantse plaats, nadat er uit politieonderzoek bleek dat de illegale waar mogelijk vervoerd zou gaan worden. Hierop ging de recherche gelijk aan de slag en zette meerder arrestatieteams in. Die troffen de sigaretten aan in een vrachtwagen en later ook in een loods aan de Udenseweg.

T ussen de 21 en 70 jaar oud

Er is een onderzoek ingesteld door de politie, die ook gelijk laat weten dat de aangehouden verdachten tussen de 21 en 70 jaar oud zijn. Een deel van hen komt uit het buitenland, een ander deel heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Van enkele verdachten zijn de woonplaatsen wel bekend: die komen uit Lelystad, Delft, Amsterdam, Goes en Capelle aan den IJssel.