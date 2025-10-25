Man (50) rijdt 100 km/u te hard en blijkt onder invloed op N279

Drie automobilisten zijn vrijdagavond hun rijbewijs kwijtgeraakt op de N279 tussen Veghel en Den Bosch. Ze reden allemaal zo hard dat de verkeerspolitie Oost-Brabant niet anders kon dan hun rijbewijzen innemen.

De snelheidslimiet op dat traject is 80 kilometer per uur, maar een van de bestuurders, een 50-jarige man, maakte het wel heel bont. Volgens de politie reed hij maar liefst 184 kilometer per uur.

Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man ook onder invloed van alcohol en harddrugs te zijn. Hij is direct aangehouden, meldt de verkeerspolitie op X. De andere twee bestuurders, van 25 en 35 jaar, moesten hun rijbewijs eveneens inleveren vanwege hun hoge snelheid.