Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (50) rijdt 100 km/u te hard en blijkt onder invloed op N279

Man (50) rijdt 100 km/u te hard en blijkt onder invloed op N279

Crime

Vandaag, 14:23

Link gekopieerd

Drie automobilisten zijn vrijdagavond hun rijbewijs kwijtgeraakt op de N279 tussen Veghel en Den Bosch. Ze reden allemaal zo hard dat de verkeerspolitie Oost-Brabant niet anders kon dan hun rijbewijzen innemen.

De snelheidslimiet op dat traject is 80 kilometer per uur, maar een van de bestuurders, een 50-jarige man, maakte het wel heel bont. Volgens de politie reed hij maar liefst 184 kilometer per uur.

Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man ook onder invloed van alcohol en harddrugs te zijn. Hij is direct aangehouden, meldt de verkeerspolitie op X. De andere twee bestuurders, van 25 en 35 jaar, moesten hun rijbewijs eveneens inleveren vanwege hun hoge snelheid.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.