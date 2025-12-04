Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie boos om 'levensgevaarlijke actie': jongeren gooien stenen vanaf brug op auto's

Politie boos om 'levensgevaarlijke actie': jongeren gooien stenen vanaf brug op auto's

Crime

Vandaag, 12:54 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een aantal jongeren heeft de afgelopen week bij de loopbrug in Uden meerdere malen grind en stenen naar voorbijrijdende auto’s gegooid. De politie trekt aan de bel en roept op sociale media dringend op om te stoppen met deze gevaarlijke actie: “Dit is geen kattenkwaad, maar levensgevaarlijk en strafbaar gedrag!”

De afgelopen weken kreeg de politie verschillende meldingen van auto’s die beschadigd zijn door kiezelstenen. Wonder boven wonder vielen er tot nu toe geen gewonden, maar de politie benadrukt dat het zomaar anders had kunnen aflopen. "Ben jij degene die dit doet, stop hier onmiddellijk mee!"

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Wegrennen

Na het gooien van de steentjes zouden de jongeren direct wegrennen in de richting van de Muziekwijk. Volgens de agenten gaat het om drie jonge verdachten. De komende weken houden agenten de situatie rond de brug extra goed in de gaten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kinderen gooien stenen naar auto's in Zwolle, vier aanhoudingen
Kinderen gooien stenen naar auto's in Zwolle, vier aanhoudingen
Jongens gooien bakstenen van viaduct in Alkmaar: jongetje (7) gewond
Jongens gooien bakstenen van viaduct in Alkmaar: jongetje (7) gewond

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.