Politie boos om 'levensgevaarlijke actie': jongeren gooien stenen vanaf brug op auto's

Een aantal jongeren heeft de afgelopen week bij de loopbrug in Uden meerdere malen grind en stenen naar voorbijrijdende auto’s gegooid. De politie trekt aan de bel en roept op sociale media dringend op om te stoppen met deze gevaarlijke actie: “Dit is geen kattenkwaad, maar levensgevaarlijk en strafbaar gedrag!”

De afgelopen weken kreeg de politie verschillende meldingen van auto’s die beschadigd zijn door kiezelstenen. Wonder boven wonder vielen er tot nu toe geen gewonden, maar de politie benadrukt dat het zomaar anders had kunnen aflopen. "Ben jij degene die dit doet, stop hier onmiddellijk mee!"

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Wegrennen

Na het gooien van de steentjes zouden de jongeren direct wegrennen in de richting van de Muziekwijk. Volgens de agenten gaat het om drie jonge verdachten. De komende weken houden agenten de situatie rond de brug extra goed in de gaten.