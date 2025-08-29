Dode man gevonden in bovenwoning Uden: politie houdt verdachte aan

De politie heeft donderdagavond rond 23.00 uur in Uden een overleden man aangetroffen. De vondst werd gedaan in een bovenwoning boven een winkel aan de Galerij, een winkelstraat in het centrum van de stad.

In de woning is later die nacht een verdachte aangehouden. Het gaat volgens de politie om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht.

De politie doet forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van de man en houdt rekening met een misdrijf. Vrijdagochtend is het gebied achter de winkels met bovenwoningen afgezet. Het onderzoek is nog in volle gang.