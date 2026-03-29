Vrijgezellenfeest in Tilburg eindigt in geweld: Belg (27) aangehouden

Vrijgezellenfeest in Tilburg eindigt in geweld: Belg (27) aangehouden

Crime

Vandaag, 10:01 - Update: 1 uur geleden

De politie heeft zaterdagavond een 27-jarige man uit België aangehouden na een ernstige mishandeling op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Het slachtoffer (27) liep daar met vrienden tijdens een vrijgezellenfeest, toen zij plotseling werden aangevallen door een groep mannen.

Volgens omstanders ging het om meerdere donker geklede mannen die luidruchtig door de stad liepen. Rond 23.00 uur sloegen zij toe: één slachtoffer werd hard in het gezicht geslagen, raakte tijdelijk buiten bewustzijn en liep een gebroken kaak en een uitgevallen tand op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere vriend raakte lichtgewond.

Cameratoezicht

De groep vluchtte richting de Spoorlaan, maar werd gevolgd via cameratoezicht. Toen de mannen in een bus stapten, kon de politie het voertuig stoppen. Op basis van signalementen werd één verdachte aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan.

Door Redactie Hart van Nederland

