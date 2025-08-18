Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Persoon neergestoken in Tilburg, dader op fatbike voortvluchtig

Crime

Vandaag, 10:18

Link gekopieerd

In het centrum van Tilburg is zondagavond een persoon gewond geraakt bij een steekincident. De steekpartij vond plaats in de Jan Aartestraat. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan het incident voorafging, is nog onduidelijk. De politie is naarstig op zoek naar de voortvluchtige dader.

Agenten waren snel ter plaatse en sloten direct de straat af. Meerdere politie-eenheden kamden de omgeving rond de Jan Aartestraat en de Heuvel uit. De verdachte was toen al gevlucht. Volgens de politie reed hij op een fatbike, droeg een donker jack, vermoedelijk zwart van kleur, en had een bivakmuts op.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk nog gewapend is. Wie hem ziet, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen.

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden bij de politie. Hun informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.