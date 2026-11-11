Man (53) uit Oisterwijk opgepakt wegens lossen schot in vol hotelrestaurant

In een vol restaurant van een hotel aan de Dr. Huub van Doorneweg in Tilburg heeft een man woensdagavond een schot gelost. De man zat als gast aan een tafel toen hij plotseling een wapen pakte en schoot, meldt een correspondent ter plaatse. Vervolgens richtte hij het wapen op medewerkers van het hotel.

Na het schot stond de man op en verliet hij het restaurant. Hij stapte in zijn auto en reed weg van het parkeerterrein. De politie begon een klopjacht om de verdachte op te sporen.

M an (53) uit Oisterwijk

In de omgeving en op uitvalswegen stonden agenten met kogelwerende vesten om de man te vinden. De verdachte, een 53-jarige man uit Oisterwijk, werd gevonden en is meegenomen naar het bureau.

Medewerkers en bezoekers van het restaurant zijn flink geschrokken. Niemand raakte gewond. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het incident.