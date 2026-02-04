Volg Hart van Nederland
Schietpartij op parkeerplaats in Tilburg na uit de hand gelopen ruzie

Crime

Vandaag, 21:18 - Update: 3 uur geleden

Op een parkeerplaats bij het Pater van den Elsenplein in Tilburg heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. De aanleiding voor de schietpartij zou een uit de hand gelopen ruzie tussen twee mannen zijn geweest.

Op X laat de politie weten dat er door een man is geschoten op een auto, waar op dat moment een andere man in zat. Hij bleef daarbij ongedeerd. Na het incident is de verdachte in een auto gevlucht.

De politie is een zoekactie gestart en zegt vermoedelijk te weten wat de identiteit is van de verdachte. "De kruising wordt een plaats delict, omdat we een onderzoek opstarten", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

