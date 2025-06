Man zwaait met piemel, mishandelt vrouw en besmeurt cel met poep in Tilburg

Een 33-jarige man uit Tilburg heeft zondag en maandag op meerdere plekken voor ernstige overlast gezorgd. De politie kreeg verspreid over de dagen verschillende meldingen van zorgwekkend gedrag. Zo viel hij een vrouw lastig, bespuugde hij een politiemedewerker en liet hij zijn piemel zien tijdens zijn voorgeleiding.

Zondagochtend kwamen de eerste meldingen binnen, onder meer van een GGZ-instelling en uit de Bellinistraat. De politie kon hem toen niet strafrechtelijk aanhouden en stuurde hem met een zorgmelding naar huis.

Maar rond het middaguur ging het opnieuw mis in de Corellistraat. De man zou daar een 38-jarige vrouw uit Tilburg hebben mishandeld en seksueel geïntimideerd. Bij zijn aanhouding maakte hij ook seksueel getinte opmerkingen richting een agente. Tijdens de voorgeleiding toonde hij zijn geslachtsdeel ten overstaan van een vrouwelijke hulpofficier van justitie.

Cel besmeurd met uitwerpselen

De man werd opgesloten in een cel, maar ook daar bleef het onrustig. Tijdens een medische beoordeling spuugde hij een medewerker in het gezicht. Maandagochtend trof de politie de cel en de man zelf besmeurd met uitwerpselen aan. Hij zit nog vast. Er wordt overlegd met Justitie en zorginstanties over vervolgstappen.