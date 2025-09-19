Tilburger (72) onder invloed van drugs rijdt motoragent aan

Crime
Vandaag, 15:31
Een motoragent is vrijdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Reitse Hoevenstraat in Tilburg. De agent is naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van de auto, een 72-jarige Tilburger, is aangehouden. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van drugs was. Bij de man wordt bloed afgenomen om dit verder te onderzoeken. Hij zit nog vast.
De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren.
