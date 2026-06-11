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Man neergeschoten op terras van frietzaak in Tilburg, verdachte gevlucht

Crime

Vandaag, 19:23

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Donderdagmiddag is een man neergeschoten op het terras van een friettent in Tilburg. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader.

Het incident gebeurde in de Thomas van Aquinostraat. Volgens omstanders was de man met zijn zoon aan het eten toen er werd geschoten, meldt Omroep Brabant. Hij zou in zijn been zijn geraakt.

De schutter is na het incident gevlucht. De politie doet ter plaatse onderzoek naar het schietpartij en is op zoek naar een of meerdere verdachten. Daarnaast vragen ze getuigen om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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