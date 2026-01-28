12-jarige in Tilburg hardhandig van fatbike beroofd, vrouw aangehouden

Een 12-jarige jongen is dinsdag op gewelddadige wijze beroofd van zijn fatbike in Tilburg. Een vrouw duwde de jongen van zijn fiets en ging er vervolgens met zijn fatbike vandoor. Zij werd later aangehouden.

Het incident gebeurde rond 13.45 uur op de Broekhovenseweg. De jongen reed over het fietspad tot er plots een onbekende vrouw voor hem stil bleef staan, waardoor hij moest afremmen. De vrouw gaf de jongen een flinke duw. Hij verloor zijn evenwicht en viel op de grond. De vrouw pakte zijn fatbike en reed weg, schrijft de politie.

Het slachtoffer bleef huilend achter. Een voorbijganger schoot meteen te hulp en de politie werd ingeschakeld. Na een zoektocht en de oplettendheid van een medewerker van Cameratoezicht werd de verdachte met de fatbike snel aangetroffen. De vrouw is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.