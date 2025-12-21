Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man schuift aan bij hotelontbijt zonder overnachting, 900 euro boete

Man schuift aan bij hotelontbijt zonder overnachting, 900 euro boete

Crime

Vandaag, 17:55

Link gekopieerd

Een ontbijtje in een hotel in Tilburg is zondagochtend flink uit de hand gelopen. Een man schoof aan bij het ontbijt van het Mercure Hotel, maar bleek daar helemaal niet te hebben overnacht. Het hotel besloot de politie te bellen om hem weg te laten sturen.

Agenten kwamen ter plaatse en probeerden de man uit het hotel te begeleiden. Dat ging niet zonder problemen. Volgens de politie werkte hij niet mee en was zijn gedrag allesbehalve rustig. Op Instagram schrijft de politie dat "ook netjes praten hem niet helemaal lukte".

Politie grijpt twee keer in

De situatie liep zo hoog op dat de man meerdere bekeuringen kreeg. In totaal moest hij 900 euro betalen. Voor welke overtredingen de boetes precies zijn uitgeschreven, is niet bekendgemaakt door de politie.

Daar bleef het niet bij. Kort nadat de agenten de man uit het hotel hadden gezet, keerde hij alweer terug. Dit keer kwam hij schreeuwend het hotel binnen, meldt Omroep Brabant. De agenten waren nog in de buurt en moesten opnieuw ingrijpen om hem buiten te zetten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.