Zware explosie bij kindercentrum: verdachte is jongen van 12

In Tilburg is gisteravond een zware explosie geweest bij een kindercentrum aan de Piet Heinstraat, te zien in de video hierboven. De klap zou zijn veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie houdt een jongen van 12 daarvoor verantwoordelijk, aldus 112-nieuwssite SQ Vision. De schade aan het gebouw is groot.

Tijdens de explosie waren er kinderen aan het spelen op het nabijgelegen speelveld. Niemand raakte gewond, maar buurtbewoners schrokken enorm van de harde knal.

Vrienden ook vervolgd

De jongen is geen onbekende van de politie: hij kwam eerder al met agenten in aanraking, aldus de 112-nieuwssite. Ook zijn vrienden, die het incident hebben gefilmd, worden vervolgd. De politie onderzoekt de zaak verder en kijkt welke maatregelen tegen de minderjarigen genomen worden.