Dode bij steekpartij in Tilburgse woning, twee verdachten aangehouden

Bij een steekpartij in een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon overleden. Dat meldt de politie. Twee andere bewoners zijn aangehouden.

De eerste melding van het steekincident kwam even voor 02.00 uur binnen. Hulpdiensten, onder wie een traumateam, gingen daarop naar de woning. Ondanks medische hulp overleed één van de bewoners ter plaatse.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Volgens de politie is nog veel onduidelijk. De omgeving van de woning is voor onderzoek afgezet.