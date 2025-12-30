Politie houdt jongen (15) met groot kapmes aan op station Tilburg

De politie is maandagmiddag met spoed uitgerukt naar station Tilburg omdat er een groep jongens met een kapmes zou rondlopen.

Agenten verspreidden het signalement direct en meerdere eenheden werden vanuit verschillende richtingen ingezet om de jongens snel op te sporen.

Groot kapmes

Op het station troffen de agenten een groepje aan dat overeenkwam met het signalement. De jongeren werden gecontroleerd en gefouilleerd. Bij een van hen, een 15-jarige jongen uit Tilburg, werd het grote kapmes aangetroffen. Het mes werd in beslag genomen en de jongen werd aangehouden.

De politie heeft het mes veiliggesteld en doet verder onderzoek naar de zaak.