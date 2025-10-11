Terug

Twee mannen ernstig gewond door steekpartij in woning in Son

Crime

Vandaag, 19:56 - Update: 9 minuten geleden

Twee mannen zijn zaterdag in het Brabantse Son ernstig gewond geraakt door een steekpartij in een woning aan de Kanaalstraat. Een derde man, die ervan wordt verdacht de dader te zijn, is aangehouden in de omgeving van de woning, meldt de politie. Ook hij is gewond geraakt.

De twee die in de woning gewond raakten, zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Of zij levensgevaarlijk gewond zijn, is niet bekend. Ook de verdachte moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 19.10 uur een melding binnen over het incident. Wat de aanleiding was, is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Door ANP

