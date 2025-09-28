Terug

Massale vechtpartij bij voetbalwedstrijd Sint Willebrord, persoon slaat ruit in

Crime

Vandaag, 17:01

Bij een massale vechtpartij op sportpark De Gagelrijzen in het Brabantse Sint Willebrord, waar een voetbalwedstrijd werd gespeeld, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee mensen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken.

Een man raakte gewond doordat hij een ruit had ingeslagen. De vechtpartij ontstond na een ruzie tussen spelers en supporters van twee voetbalclubs.

Agenten rukten uit na een melding van een vechtpartij met zo'n veertig personen. Onbekend is of er daadwerkelijk zoveel mensen hebben gevochten, want toen de hulpdiensten kwamen, was het snel weer rustig. De politie is een onderzoek gestart.

Volgens een woordvoerder van voetbalclub Rood-Wit uit Sint Willebrord ging het na de rust "helemaal los" en was er sprake van een opstootje, gevolgd door klappen en trappen die werden uitgedeeld. "Dat is op een gegeven moment gesust. Ze zijn toen naar de kleedkamer gelopen en toen heeft iemand door die ruit geslagen."

ANP

