Man dringt huizen binnen en wurgt vrouw in Sint-Michielsgestel

Crime

4 apr 2026, 12:55 - Update: 4 apr 2026, 13:51

In het Brabantse Sint-Michielsgestel heeft een man dinsdagmiddag meerdere woningen binnengedrongen en een vrouw bij de keel gegrepen. De 28-jarige verdachte is aangehouden, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant.

De politie kreeg meerdere meldingen over een man met "onbegrepen gedrag". Op de Asterstraat ging het al mis, toen hij een vrouw en haar hond aanviel. Daarna liet hij haar los en ging hij er vandoor.

Na het eerste incident ging de man een woning binnen aan de Anjerstraat. Daar bedreigde hij de bewoonster en vernielde hij spullen in het huis. Hij greep haar ook bij haar keel. Zij raakte daarbij gewond. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.

Verdachte aangehouden

De politie wist de man uiteindelijk aan te houden. Zijn woonplaats is niet bekendgemaakt. Wat de aanleiding was voor zijn gedrag, wordt nog onderzocht.

De politie onderzoekt de verschillende incidenten en de rol van de verdachte daarbij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

