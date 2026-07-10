Politie deelt beelden van 'opvallend geklede' schutter na schietpartij in Rijen

De politie heeft vrijdag camerabeelden vrijgegeven van de schutter die op zaterdag 27 juni een 35-jarige man uit Zaandam verwondde bij een schietpartij in Rijen. Met de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachte herkennen of meer informatie hebben over zijn identiteit.

De schietpartij vond rond 16.30 uur plaats aan de Provinciebaan in Rijen. Na het incident vluchtte de schutter op de fiets.

In deze beelden van de politie is de schutter in 'opvallende kleding' te zien:

Op de vrijgegeven beelden is te zien hoe de verdachte de spoorwegovergang in Hulten oversteekt. Volgens de politie is hij daar zowel op de heen- als terugweg langsgekomen.

De schutter kan een straf verwachten als hij wordt veroordeeld. Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat uit.

Opvallende outfit

De man droeg een donkerblauwe hoodie of jas, een donkerblauwe pet, een wit mondkapje en witte handschoenen. Opvallend is dat hij deze warme kleding droeg op een hete zomerdag. De politie hoopt dat juist die opvallende outfit mensen is bijgebleven.

Mensen die denken de verdachte te herkennen of meer weten over de schietpartij worden gevraagd contact op te nemen met de politie.