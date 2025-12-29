Jongeren krijgen opvallende straf na wangedrag bij evenement

Een groep jongeren uit Nuland heeft een opvallende straf gekregen na wangedrag tijdens het evenement Nuland Verlicht. In plaats van een boete of taakstraf moesten zij in de kerstvakantie politieauto’s wassen bij het politiebureau. Dat laat de politie maandagochtend weten via Instagram.

Naast het schoonmaken kregen de jongeren ook een rondleiding door het cellencomplex. Daarmee wilden agenten laten zien waar ze terecht hadden kunnen komen “als ze andere keuzes hadden gemaakt”. Wat de jongeren precies hebben gedaan tijdens Nuland Verlicht, maakt de politie niet bekend.

Benieuwd welke straffen je kunt krijgen in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Complimenten

De politie is tevreden over de inzet van de jongens en deelt zelfs complimenten uit. “Waar een kerstvakantie goed voor kan zijn!”, schrijft de politie bij een foto van de actie.

Nuland Verlicht is een tweedaags evenement met onder meer een truckrun voor mensen met een beperking en een tentfeest.