Verwarde man sloopt auto's in Moergestel: buurtbewoners grijpen in

Crime

Vandaag, 12:06 - Update: 3 uur geleden

Het begon als een rustige maandagochtend in Moergestel, maar rond halfzeven sloeg de sfeer plots om. Een man trok schreeuwend door het dorp en liet een spoor van vernieling achter. Op camerabeelden is te zien dat hij roept dat hij handelt in de naam van God.

Op meerdere straten, waaronder de Krijtestraat en Pastoor Janssenstraat, werden auto's zwaar toegetakeld. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om ongeveer vijftien voertuigen. Op beelden is te zien dat de voertuigen flinke deuken en kapotte spiegels hebben opgelopen.

Buurtbewoners grijpen in

Buurtbewoners zagen het gebeuren en gingen achter de man aan. Ze spraken hem aan, waarna hij een huis binnen ging. Niet veel later werd de politie gebeld. De agenten kwamen snel ter plaatse en wisten de verdachte korte tijd later aan te houden.

