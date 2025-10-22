OM eist 15 jaar cel voor gezinsdrama in Mierlo waarbij man zijn vrouw neerstak

De 51-jarige Mohamed B. hangt een celstraf van vijftien jaar cel boven het hoofd voor het doden van zijn partner. De 35-jarige Ayat werd vorig jaar maart doodgestoken in de achtertuin van hun woning in het Brabantse Mierlo. Vier van hun vijf kinderen raakten ook gewond, toen zij het voor hun moeder opnamen.

De kinderen van tussen de 6 en 12 jaar oud hebben tegen hun vader verklaard in de rechtbank van Den Bosch. Zo vertelt eentje dat hun vader hun moeder aanviel, bij de keel greep en vervolgens begon met steken. B. verklaarde juiste dat het ging om zelfverdediging, maar dat gelooft het OM niet.

Partnergeweld

De officier van justitie neemt hem dat kwalijk, omdat het verwerkingsproces van zijn kinderen niet ten goede zou komen. De oudste zoon wilde zijn moeder helpen nadat zij gewond de straat op wilde lopen, maar ze bezweek snel en stierf in de armen van haar zoon.

De man zou volgens het OM zijn vrouw hebben neergestoken omdat ze wilde scheiden en 'hij dat niet kon verkroppen'. De officier van justitie noemt het zelfs 'partnergeweld uit controledwang'. Ayat zou controle willen hebben over haar eigen leven, maar dat is haar dus afgenomen.

De buurt was in shock na het gezinsdrama in Mierlo vorig jaar:

1:30 Buurt in shock na drama in Mierlo

Geschreeuw

Veel buurtbewoners kregen in die tijd veel van het incident mee. Dat maakte indruk, sommige mensen hebben het geschreeuw van de vrouw ook gehoord. Daarnaast hebben een aantal buurtbewoners de gewonde kinderen overstuur op straat zien lopen.