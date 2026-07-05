Persoon gewond bij steekpartij in woning in Leende, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in een woning aan de Oostrikkerstraat in Leende is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 03.00 uur. Dat meldt de politie Oost-Brabant op X.

De politie heeft na het incident ter plaatse een verdachte aangehouden. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt.

Slachtoffer buiten levensgevaar

Het slachtoffer raakte gewond, maar verkeert volgens de politie buiten levensgevaar. Over de toedracht van de steekpartij heeft de politie nog geen verdere informatie gedeeld.