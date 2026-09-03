Verkeersregelaar Rianne zwaar mishandeld door man tijdens wielerwedstrijd

Wie is de man die verkeersregelaar Rianne heeft geschopt? Rianne zit sinds zondag met veel vragen en een gebroken knie. Ze was afgelopen zondag aan het werk bij een wielercompetitie in Kaatsheuvel. Een man was het niet eens met haar aanwijzingen en schopte haar tegen haar knie en nek. Nu zit ze zes weken in het gips en heeft ze vooral veel vragen.

"Ik heb enorm veel pijn", vertelt Rianne donderdagmiddag. "Ik moest mensen naar rechts sturen. Dat wilde een man niet, want die wilde gewoon naar links." De man reed door en van schrik sloeg Rianne op het raam van de auto. "Dat had ik natuurlijk niet moeten doen, maar ik schrok er zo van."

De man werd daar zo boos om dat hij uitstapte en richting Rianne liep. Hij schopte haar tegen haar knie, waardoor ze viel. "Ik heb daarna nog meerdere schoppen tegen mijn nek gekregen en toen reed de man weg." Door alle commotie heeft ze niet goed kunnen zien wie hij was. Ook heeft ze het kenteken niet gezien. "Gelukkig hebben mensen mij snel geholpen en heeft iemand anders wel de helft van het kenteken onthouden."

Aangifte van mishandeling

Nu zit Riannes knie zes weken in het gips en kan ze weinig. Ze gaat aangifte doen bij de politie, want ze wil graag weten wie haar dit heeft aangedaan.