Bijna 100 illegale opgezette dieren gevonden bij Brabantse handelaar (24)

Bij een 24-jarige handelaar uit Brabant is een enorme verzameling illegaal opgezette dieren en skeletten ontdekt. Het gaat om bijna honderd stuks, waaronder streng beschermde soorten als leeuwen, apen en een zwarte beer. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) donderdag weten. Ook werden vervalste CITES-documenten gevonden.

De vondst is gedaan tijdens Operatie Thunder, een gezamenlijke actie van de RVO, NVWA, Douane, politie en het Openbaar Ministerie. Volgens de diensten zijn dankzij die samenwerking op meer plekken in Nederland verboden producten onderschept. In postpakketten, vrachtruimen en bij reizigers kwamen onder meer haaienvinnen, koraal en dieetpillen aan het licht.

In dezelfde operatie werd ook een opgezette wolf veiliggesteld, net als een olifantenslagtand. De autoriteiten willen voorkomen dat deze goederen opnieuw in de illegale handel belanden, waar ze soms hoge bedragen opleveren. De totale waarde van de opgezette dieren uit Brabant wordt geschat op zo’n 200.000 euro.

Wat gaat er met de verzameling gebeuren?

Alle in beslag genomen dieren en producten worden opgeslagen op beveiligde locaties van de RVO. Eerst wordt bekeken of musea of educatieve instellingen iets met de materialen kunnen doen. Als dat geen optie is, worden ze uiteindelijk vernietigd volgens de officiële procedures, zodat ze nooit meer op de zwarte markt terechtkomen.