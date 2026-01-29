Volg Hart van Nederland
Arrestant gaat los in politiecel: plast op vloer en smeert bloed op muren

Crime

Vandaag, 11:18

De politie van Eersel-De Kempen deelt op Instagram bijzondere beelden. Te zien is een celvloer die als wc is gebruikt en is besprenkeld met bloed. De aanleiding: een man die werd opgepakt nadat hij iemand had geslagen, gewurgd en met een mes had bedreigd, ging in zijn cel rustig door met onrust stoken.

Na een melding van bedreiging en wurging trof de politie de verdachte aan. Daarbij bleek hij ook een hamer bij zich te hebben. Die zou hij hebben gebruikt om een auto te beschadigen. De man werd meegenomen naar het politiebureau in Hooge Mierde, maar daar was het nog niet voorbij.

In zijn cel plaste de verdachte op de vloer en besmeurde hij muren en beveiligingscamera’s met bloed, meldt de politie van Eersel-De Kempen op Instagram. De verdachte moet opdraaien voor de schade die hij in de cel heeft veroorzaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

