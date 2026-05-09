Slachtoffer gewurgd door groep jongeren: verdachte (15) opgepakt

Een 15-jarige jongen is vrijdagmiddag aangehouden na een geweldsincident in Helmond. Volgens de politie zat hij samen met een grote groep jongeren achter iemand aan, waarna het slachtoffer werd gewurgd en geslagen.

Een getuige zag rond 16.00 uur hoe de groep achter het slachtoffer aan ging op de Montgolfierstraat en schakelde de politie in.

Mogelijk meerdere aanhoudingen

Toen agenten arriveerden, bleek er sprake van een conflict tussen het slachtoffer en de verdachte. Ook zouden jongeren de banden van de fiets van het slachtoffer hebben leeg laten lopen en de fiets in het kanaal hebben gegooid.

De politie heeft het slachtoffer en meerdere getuigen gesproken en deed buurtonderzoek. De 15-jarige hoofdverdachte is aangehouden. "Het onderzoek is in volle gang en wij sluiten meerdere aanhoudingen niet uit", meldt de politie op Instagram.