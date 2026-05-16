Overleden vrouw gevonden in woning Helmond, man aangehouden

Crime

Vandaag, 07:35

In een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een overleden vrouw gevonden. Agenten gingen naar het huis na een melding bij 112. In de woning is ook een persoon aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie. Die persoon, een man, is aangehouden.

De straat en een plein voor de woning zijn ruim afgezet voor onderzoek. In en rond het huis is veel politie aanwezig. Ook specialisten van de forensische opsporing zijn urenlang bezig geweest met sporenonderzoek.

Op beelden vanuit de straat zijn meerdere rechercheurs in witte pakken te zien. Zij gingen met speciale apparatuur, waaronder een 3D-scanner, de woning binnen om onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd.

Misdrijf niet uitgesloten

De politie sluit niet uit dat sprake is van een misdrijf. Wie de overleden vrouw is en wat de relatie is met de aangehouden persoon, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk wie in de woning woonde en wat zich daar heeft afgespeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

