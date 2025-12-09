Vrachtwagen vol koper gevonden bij woning Helmond: vier mannen aangehouden

De politie heeft dinsdagochtend een kleine vrachtwagen vol koper aangetroffen aan de Makreelstraat in Helmond. Daarnaast troffen ze in de woning zelf ook meerdere goederen aan, waarvan de herkomst onduidelijk is. Vier mannen zijn aangehouden.

Rond 07.30 uur kreeg de politie een melding uit de buurt over een verdachte situatie bij een woning aan de Makreelstraat in Helmond. Toen ze hier aankwamen troffen ze voor de woning een kleine vrachtwagen aan, waarin verschillende bundels koper lagen. Het koper en de goederen in de woning zijn in beslag genomen en de vier mannen die op dat moment in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden.

Volgens de politie is er geen sprake van een woninginbraak. Over de herkomst van het koper is op dit moment nog geen informatie bekend. Het onderzoek is in volle gang.