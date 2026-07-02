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Hotelmedewerker met vuurwapen bedreigd bij overval in Helmond

Crime

Vandaag, 09:16

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Bij een hotel aan de Steenweg in Helmond is in de nacht van woensdag op donderdag een gewapende overval gepleegd. De politie heeft nog niemand aangehouden, meldt ze op X.

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Rond 02.30 uur werd een medewerker buiten het hotel bedreigd met een vermoedelijk vuurwapen. Hij moest mee naar binnen en geld afgeven. Daarna ging de dader ervandoor.

Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is niet bekend hoeveel geld bij de overval is buitgemaakt. Agenten doen onderzoek naar de toedracht.

Politie zoekt verdachte

De politie is op zoek naar een man van ongeveer 1,70 meter lang. Volgens het signalement droeg hij een wit masker, een grijs-zwarte pet, een zwarte jas en een zwarte broek met een grijze streep aan de zijkant van het merk Under Armour. Ook had hij zwart-grijze sportschoenen aan.

De politie waarschuwde kort na de overval mensen om de verdachte niet zelf te benaderen en direct 112 te bellen als hij wordt gezien.

Door Redactie Hart van Nederland

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