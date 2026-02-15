Jongen (17) bedreigt agent met mes in Heerle

Een agent is donderdag rond middernacht in het Brabantse Heerle bedreigd met een mes. De verdachte is een 17-jarige jongen uit het dorp. De agent moest pepperspray gebruiken om de situatie onder controle te krijgen.

De politie kreeg even daarvoor een melding dat er een jongen met een mes rondliep in het dorp. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een jongeman die aan het signalement voldeed. Toen hij de politiewagen zag, zette hij het op een rennen.

Pepperspray

Een agent ging erachteraan. Na een korte achtervolging draaide de 17-jarige zich ineens om. Oog in oog met de agent bedreigde hij hem met het mes. De agent besloot hierop die jongen met pepperspray in zijn gezicht te spuiten. De verdachte liet daarop het mes vallen en kon worden aangehouden.

De betrokken agent heeft aangifte gedaan van de bedreiging.