Vrouw (83) neergestoken in Geldrop, vermoedelijk door haar man

In het Brabantse Geldrop is een 83-jarige vrouw neergestoken door vermoedelijk haar man. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De 83-jarige echtgenoot is aangehouden, meldt de politie. Het incident vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag in de woning van het echtpaar aan het Winnensland.

De politie laat weten dat de woning is verzegeld en dat er forensisch onderzoek plaatsvindt.

ANP